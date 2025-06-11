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Футбол

Ребров назвал причину, почему Украина сыграла на турнире в Канаде

Специалист высказался про товарищеский турнир.
Сегодня, 09:12       Автор: Митя Шитко
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги участия на турнире в Канаде.

По словам специалиста, это было полезно для команды перед стартом отбора на чемпионат мира-2026.

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"Нам было очень приятно играть в Канаде. Даже когда мы сегодня пошли на прогулку, многие украинцы нас приветствовали. Это очень приятно. И те зрители, которые пришли на стадион, нас поддержали и в игре с Канадой, мы очень благодарны.

Любая товарищеская игра помогает. Когда национальная сборная не собирается более трех месяцев, то это очень тяжело, потому что требования в своих клубах совсем другие, чем в национальной сборной. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.

Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед важными матчами квалификации чемпионата мира".

На турнире сборная Украины обыграла Новую Зеландию (2:1) и потерпела поражение от Канады (2:4).

Ранее сообщалось, что Зинченко обошел Довбика и Селезнева по количеству голов за сборную Украины.

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Источник: УАФ

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