Тренер сборной Португалии: Роналду серьезно влияет на молодежь собственным примером

Наставник Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о влиянии Криштиану Роналду на новое поколение игроков.

По словам специалиста, Роналду очень хороший пример для молодых исполнителей, ведь он очень трудолюбив.

«Он в национальной команде и должен быть на лучшем уровне. Но я считаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает он. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он игрок, который переписал историю.

Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных игроков в футболе. Он больше, чем игрок, он – пример для подражания. О нем всегда говорят – почти как о погоде. Каждый день он старается совершенствоваться. Это очень заразительно. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, влияет на молодое поколение«, – сказал Мартинес.

Напомним, ранее Роналду рассказал, где продолжит карьеру.

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