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Футбол

Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем

Лондонцы заменили наставника, который выиграл Лигу Европы.
Вчера, 23:11       Автор: Митя Шитко
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Томас Франк официально стал новым главным тренером Тоттенхэма.

Специалист подписал контракт со "шпорами" до июня 2028 года. 

Датский тренер заменил на посту Ангелоса Постекоглу, которого уволили из клуба после завершения сезона и победы в Лиге Европы.

Под руководством Томаса Франка в Брентфорде выступал украинец Егор Ярмолюк.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально представил первого летнего новичка.

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