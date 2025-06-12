Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем

Томас Франк официально стал новым главным тренером Тоттенхэма.

Специалист подписал контракт со "шпорами" до июня 2028 года.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025

Датский тренер заменил на посту Ангелоса Постекоглу, которого уволили из клуба после завершения сезона и победы в Лиге Европы.

Под руководством Томаса Франка в Брентфорде выступал украинец Егор Ярмолюк.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально представил первого летнего новичка.

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