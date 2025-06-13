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Футбол

Борнмут определился с кандидатурой на замену Забарному

Английский клуб готовится к продаже украинца.
Сегодня, 11:45       Автор: Митя Шитко
Марио Хила / Getty Images
Марио Хила / Getty Images

Английский Борнмут проявляет интерес к центральному защитнику Лацио Марио Хиля.

Как сообщает Football Italia, руководство "вишен" уже сделало первое предложение по защитнику. Лацио ответил отказом.

Итальянский клуб пока не планирует отпускать Марио, поскольку контракт у Хиля рассчитан еще на два года.

Борнмут ищет нового центрального защитника, который может заменить Илью Забарного. Украинец уже согласовал контракт с ПСЖ.

Марио выступает за Лацио с лета 2022 года. На счету защитника 84 поединка во всех турнирах и два гола.

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