"Он порядочный человек": Сидорчук рассказал про россиянина в Вестерло

Полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук высказался о россиянине Романе Нойштедтере, который вместе с ним выступает за бельгийскую команду.

Украинец рассказал, что его трансфер мог сорваться из-за россиянина, но после несколько бесед пришли к соглашению.

"У меня был разговор с руководством. Спортивному директору, а потом генеральному я сказал, что я не могу делать такой шаг и все такое прочее. Они посоветовали мне поговорить с ним. Я не хотел разговаривать, скажу честно. Но мы созвонились, и он объяснил всю ситуацию. Самое интересное, что первым человеком, которого я встретил на базе, был он. Я сразу сказал, что не могу подать ему руку, пока... Опять же он мне все объяснил. Если честно, он – классный человек. Очень помогал мне в адаптации. Для меня он европеец, потому что все свое детство и жизнь он провел в Германии. Все его детство прошло в Кыргызстане, где у него бабушка с дедушкой. Он знает 6 языков. Ментальность у него не такая, как у нас, не такая, как у тех".

Сидорчук считает Нойштедтера порядочным парнем.

"Он вообще ничего не понимал. Сейчас, когда я ему объясняю, показываю видео, обстрелы и все такое… У него есть нюансы, связанные с паспортом. Я не могу просто рассказывать. Это не моя история, это история этого человека. Я не могу рассказывать об этом. Я могу сказать, что он действительно классный пацан.

Порядочный человек и понимает все. Сейчас мы общаемся", – сказал Сидорчук в интервью Денису Бойко.

Ранее сообщалось, что наставник Полесья Руслан Ротань отказался подписывать дебютанта сборной Украины/

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