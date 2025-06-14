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Журналист назвал сумму, которую ПСЖ заплатит за Забарного

Украинец может перейти к победителю Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:48       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает Матео Моретто, стороны все ближе, чтобы завершить трансфер 22-летнего украинца.

Ожидается, что сумма перехода составит более 60 млн. евро.

Ранее была информация, что Забарный согласовал личные условия контракта с ПСЖ.

Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года после трансфера из Динамо за 22,7 млн евро. Контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Илья провел 39 игр на клубном уровне, сделал один ассист.

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