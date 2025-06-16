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Футбол

Назван клуб, в который Зинченко заинтересован перейти

Александр может перебраться в Италию.
Сегодня, 17:54       Автор: Митя Шитко
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, футболистом активно интересуется Милан.

28-летний украинец должен заменить Тео Эрнандеса, который может перебраться в мадридский Атлетико.

Сам Зинченко также заинтересован в переходе в Милан. В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что агент Довбика высказался о его будущем в Роме.

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