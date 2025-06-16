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Футбол

Севилья объявила о назначении нового тренера

Испанский клуб провалился в Ла Лиге.
Сегодня, 19:40       Автор: Митя Шитко
Матиас Алмейда / Getty Images
Матиас Алмейда / Getty Images

Новым главным тренером Севильи стал Матиас Алмейда.

Стороны подписали контракт на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Последние два сезона Алмейда тренировал АЕК. До этого он возглавлял Ривер Плейт, Банфилд, Гвадалахару и Сан-Хосе Эртквейкс.

По итогам сезона-2024/25 Севилья заняла 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. 

Ранее сообщалось, что Италия назначит легенду сборной на пост тренера.

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