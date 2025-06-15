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Футбол

Италия назначит легенду сборной на пост тренера

Дженнаро Гаттузо представят на следующей неделе.
Сегодня, 00:31       Автор: Василий Медвидь
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Италия определилась с заменой Лучано Спалетти.

Как сообщает Фабрицио Романо, «скуадру адзурри» возглавит легенда местного футбола Дженнаро Гаттузо. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Перед Гаттузо поставили задачу выхода на Чемпионат мира-2026. Его работа будет оценена по итогам квалификации.

На старте квалификации к Мундиалю Италия разгромно уступила Норвегии и победила Молдову.

На ISPORT есть расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия

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