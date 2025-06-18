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Футбол

Реал договорился о продлении контракта с Куртуа

Новое соглашение продлится еще несколько лет.
Сегодня, 16:59       Автор: Василий Медвидь
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Мадридский Реал планирует сохранить в своем составе Тибо Куртуа.

Как сообщает издание AS, «сливочные» договорились о новом контракте с Куртуа. Обновленное соглашение продлится до 2028 года.

Финансовые детали нового договора пока неизвестны.

Отметим, что на момент окончания контракта Куртуа будет 36 лет.

Напомним, что Мбаппе может пропустить старт Клубного чемпионата мира.

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