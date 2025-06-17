Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ

Нападающий Реала Килиан Мбаппе может не сыграть в первом туре клубного ЧМ.

Напомним, что в среду, 18 июня, Реал сыграет против Аль-Хиляля. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Однако, есть вероятность, что мадридцам придется стартовать на турнире без своего лучшего бомбардира.

Как сообщает Marca, Мбаппе не принимал участия в сегодняшнгей тренировке. Сообщается, что у француза поднялась температура.

В итоге, на текущий момент состояние форварда неизвестно, как неизвестно и то, будет ли он готов сыграть завтра.

С расписанием и результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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