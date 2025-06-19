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Футбол

Гаттузо назвал главную цель во главе сборной Италии

Дженнаро поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера команды.
Сегодня, 17:51       Автор: Митя Шитко
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Новый главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое назначение на эту должность.

По словам специалиста, он всегда мечтал возглавить национальную команду.

"Это мечта, которая стала реальностью, и я искренне надеюсь оправдать ожидания. Я знаю, что задача непростая, но в жизни ничего не дается легко. Я и мой штаб осознаем, что впереди много работы, но мы уверены, что можем сделать действительно большое дело.

Нужно работать, ездить, разговаривать с игроками, чтобы залезть им в голову. Уже много лет слышу, что у нас нет таланта, но я считаю, что игроки есть – нужно лишь создать условия, чтобы они могли раскрыть свой потенциал".

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Гаттузо заявил, что должен вернуть Италию на чемпионат мира.

"Наша цель – вернуть Италию на чемпионат мира, это жизненно важно для нас и для нашего футбола.

Мы должны вернуть энтузиазм и не мыслить негативно. Тот, кто приезжает в сборную, должен делать это с воодушевлением. Самое важное – создать единую команду, подобную семье. Кроме техники и тактики, мы должны снова найти то командное единство, которое на протяжении многих лет отличало нас в мире", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.

Сборная Италии к квалификации чемпионата мира стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0). Первые матчи под руководством Гаттузо "Скуадра Адзурра" проведет против Эстонии (5 сентября) и Израиля (8 сентября).

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