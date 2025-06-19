Гаттузо назвал главную цель во главе сборной Италии
Новый главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое назначение на эту должность.
По словам специалиста, он всегда мечтал возглавить национальную команду.
"Это мечта, которая стала реальностью, и я искренне надеюсь оправдать ожидания. Я знаю, что задача непростая, но в жизни ничего не дается легко. Я и мой штаб осознаем, что впереди много работы, но мы уверены, что можем сделать действительно большое дело.
Нужно работать, ездить, разговаривать с игроками, чтобы залезть им в голову. Уже много лет слышу, что у нас нет таланта, но я считаю, что игроки есть – нужно лишь создать условия, чтобы они могли раскрыть свой потенциал".
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Гаттузо заявил, что должен вернуть Италию на чемпионат мира.
"Наша цель – вернуть Италию на чемпионат мира, это жизненно важно для нас и для нашего футбола.
Мы должны вернуть энтузиазм и не мыслить негативно. Тот, кто приезжает в сборную, должен делать это с воодушевлением. Самое важное – создать единую команду, подобную семье. Кроме техники и тактики, мы должны снова найти то командное единство, которое на протяжении многих лет отличало нас в мире", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb.
Сборная Италии к квалификации чемпионата мира стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0). Первые матчи под руководством Гаттузо "Скуадра Адзурра" проведет против Эстонии (5 сентября) и Израиля (8 сентября).
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