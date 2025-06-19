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Футбол

Допинг-проба В Мудрика оказалась положительной - The Athletic

Украинцу грозит длительный бан.
Сегодня, 18:34       Автор: Митя Шитко
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист Челси Михаил Мудрик во второй раз сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает The Athletic, допинг-проба "Б" украинского дала положительный результат.

Мудрик не выходил на поле с ноября. Тогда его временно отстранили от футбола за положительный тест на мельдоний. Украинец настоял на открытии пробы B. 

Михаил перешел в Челси из Шахтера в 2023 году. Контракт с клубом рассчитан до конца июня 2031 года.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии предъявила ему обвинения в нарушении антидопинговых правил.

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