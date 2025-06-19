"Я буду ему доверять": тренер Челси высказался о статусе Мудрика в команде

Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мнением о вингере Михаиле Мудрике.

По словам специалиста, он доверяет украинцу, несмотря на то, что допинг-проба "Б" дала положительный результат.

"Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы решили, что нам нужен вингер. Нам нужно усилить эту позицию.

Миша - игрок Челси. Пока он им остается, я буду ему доверять. Это касается не только Миши. Это касается всех игроков в целом", - приводит слова Марески Mirror.

Мудрик не выходил на поле с ноября. Тогда его временно отстранили от футбола за положительный тест на мельдоний.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!