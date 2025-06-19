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Футбол

"Я буду ему доверять": тренер Челси высказался о статусе Мудрика в команде

Мареска хочет усилить фланговую позицию в атаке.
Вчера, 23:10       Автор: Митя Шитко
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мнением о вингере Михаиле Мудрике.

По словам специалиста, он доверяет украинцу, несмотря на то, что допинг-проба "Б" дала положительный результат.

"Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы решили, что нам нужен вингер. Нам нужно усилить эту позицию.

Миша - игрок Челси. Пока он им остается, я буду ему доверять. Это касается не только Миши. Это касается всех игроков в целом", - приводит слова Марески Mirror.

Мудрик не выходил на поле с ноября. Тогда его временно отстранили от футбола за положительный тест на мельдоний. 

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