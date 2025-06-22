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Футбол

Чуамени: Было больно смотреть финал Лиги чемпионов по телевизору

Француз хочет компенсировать неудачу в еврокубке победой в Клубном чемпионате мира.
Сегодня, 13:28       Автор: Василий Медвидь
Орельен Чуамени / Getty Images
Орельен Чуамени / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Орельен Чуамени поделился мыслями о важности Клубного чемпионата мира.

По словам француза, игроки «сливочных» очень хотят победить на турнире, ведь не смогли триумфировать в Лиге чемпионов.

"Это непросто, ведь мы смотрели финал Лиги чемпионов по телевизору, и это было сложно. Мы очень хотим выиграть этот трофей, знаем, какие требования в этом клубе, и должны выигрывать титулы.

Мы тренируемся вместе уже почти неделю, и видно, что тренер хочет очень высокой интенсивности. Мы уверены, что с каждым днем будем становиться лучше.

Я здесь, чтобы помогать. Если Алонсо скажет играть в защите — я не могу сказать, что не хочу этого делать. Но, конечно, я предпочитаю игру в центре поля", — заявил Орельен.

Напомним, ранее Куртуа высказался о своем будущем.

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