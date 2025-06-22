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Футбол

Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе

Нико Гонсалес не входит в планы "бьянконери".
Сегодня, 15:08       Автор: Василий Медвидь

Туринский Ювентус хочет продать одного из своих игроков.

Как сообщает издание Calciomercato, Нико Гонсалес не закрепился в составе "бьянконери" и его готовы продать всего через один сезон пребывания в клубе. В услугах игрока заинтересован Лацио.

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На аргентинского вингера установили ценник. Футболиста продадут, если за него кто-то отдаст сумму в районе 27 млн евро.

В сезоне-2024/25 Нико провел за Ювентус 35 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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