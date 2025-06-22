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Ястремская: Эта неделя была одновременно приятной и сложной, в частности, из-за событий в Украине

Даяна высказалась о выступлениях на турнире в Ноттингеме.
Сегодня, 18:02       Автор: Василий Медвидь

В финале турнира в Ноттингеме украинка Даяна Ястремская проиграла Маккензи Кесслер.

После поединка Ястремская подвела итоги выступлений на турнире.

"Это была действительно приятная неделя для меня. Невероятный опыт. Я была здесь вместе со своей преподавательницей йоги — Викторией. Она очень меня поддерживала на этой неделе, поэтому я ей очень благодарна.

Эта неделя одновременно была сложной, учитывая то, что происходит в Украине, поэтому пришлось иметь дело со многими вещами.

Это уже мой второй финал в течение сезона. И, знаете, мне не так важен результат. Я получила удовольствие, играя здесь", - сказала Даяна.

Напомним, ранее сообщалось, что теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей.

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