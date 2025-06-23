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Испания U-19 стала первым финалистом Евро-2025, переиграв Германию в матче с голевой феерией

Команды забили на двоих 11 мячей.
Сегодня, 20:52       Автор: Василий Медвидь

В рамках полуфинала Евро U-19 Испания встретилась с Германией.

Первый тайм матча между командами прошел в довольно спокойной манере. Был забит только один мяч в исполнении Макса Мерштедта.

Вторая половина основного времени встречи прошла значительно веселее. Сначала Испания сравняла счет усилиями Пабло Гарсии.

Однако, довольно быстро после этого Саид Эль-Мала снова вывел вперед Германию.

Впрочем, в компенсированное время вышеупомянутый Гарсия оформил еще два забитых гола, но и это не помогло его команде обеспечить себе триумф, ведь за секунды до конца Германия сравняла счет благодаря досадном автоголу Андреса Куэнки.

В дополнительное время голевая феерия не закончилась. Еще в течение первой 15-минутки Испания вышла вперед, но Мерштедт успел снова сравнять счет.

Вторая 15-минутка началась с еще одного гола Мерштедта, который вывел вперед уже Германию, однако подопечные Ганно Балича не удержали преимущество в счете и благодаря голам на 113-й и 119-й минутах матча в исполнении Яна Вирджили и Пабло Гарсии именно Испания стала первым финалистом турнира.

Соперник коллектива Пако Гальярдо определится сегодня в противостоянии между Нидерландами и Румынией.

Испания U-19 - Германия U-19 6:5

Голы: Гарсия, 61, 90+1, 90+5,119, Маркес, 97, Вирджили, 113 - Мерштедт, 28, 104, 107, Эль-Мала. 78, Куэнка (автогол), 90+9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евро U-19

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