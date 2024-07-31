Вратарь сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро

УЕФА опубликовало символическую сборную Евро до 19 лет.

В 11-ке лучших футболистов прошедшего несколько дней назад турнира нашлось место и одному украинцу, а именно Владислав Крапивцову.

Голкипер коллектива Дмитрия Михайленко провел все 4 матча на турнире, в двух из которых оставил ворота «сухими».

Среди более-менее известных молодых талантов в команду попали также защитник Валенсии Ярек Гасьоровски и новоиспеченный форвард Удинезе Икер Браво, который на момент начала континентального первенства принадлежал Байеру, а еще раньше воспитывался в академии Реала.

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