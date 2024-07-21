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Михайленко: Евро U-19 - это ярмарка. Вчера смотрели матч Франция - Дания и 50% зрителей были с блокнотами

Наставник сборной Украины до 19 лет считает, что континентальное первенство отличная возможность игрокам показать себя.
Сегодня, 18:36
Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины до 19 лет Дмитрий Михайленко поделился мыслями о матче против Италии. 

По словам специалиста, лучшее звено в команде «скуадры адзурри» - атака

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«Мы делаем акцент и на индивидуальных качествах итальянцев, и на командных.Италия - одна из тех команд, которые стоят на этом турнире особняком, у нее очень качественные игроки, которые могут решить эпизод за счет индивидуальных действий.Могу выделить нескольких исполнителей.Это Пафунди, Камарда - молодые, но очень талантливые.Вся группа атаки в Италии очень сильная».

Также Михайленко высказался о том, как ему тренировать команду на первом крупном турнире сборных в тренерской карьере.

«Прежде всего это ответственность.Ты понимаешь, что в эту минуту ты представляешь всю страну, в которой идет война, и за твоей спиной много болельщиков.И это дополнительная мотивация.А когда все начинается, то здесь все очень интенсивно: игры, теория, кто-то заболел, у кого-то травма...И уже нет времени думать о чем-то другом.Только около 12 ночи звонишь родным, близким.Очень все быстро, очень интенсивно.Это такой блицтурнир, и важно, чтобы в первую очередь все были здоровы, все время думаешь об этом, о ребятах.Но это очень интересный опыт, потому что все живут вместе, ты всех видишь постоянно, общаешься с ребятами, с тренерами других команд, соперники видят друг друга.Это интересный формат турнира».

Напоследок Дмитрий Станиславович высказался, может ли кто-то после Евро перейти в новый клуб.

«Евро - это ярмарка.Вчера мы смотрели матч Франции и Дании, и из 600 болельщиков на трибунах 50% были с блокнотами, с ноутбуками, что-то записывали.Это скауты, которые смотрят на новую генерацию игроков.И это прекрасная возможность заявить о себе.Относительно наших футболистов, я бы не хотел кого-то выделять.Есть игроки, в которых очень большой потенциал и которые очень близки к взрослому футболу в первую очередь по своей ментальности.Они все талантливые, конечно, но дальше их будет двигать характер и стабильная психика.Они должны четко понимать свою цель, чего они хотят от карьеры.Я уверен, что здесь есть игроки, которые скоро смогут помочь и национальной сборной», - резюмировал Михайленко.

Напомним, матч Евро U-19 Украина - Италия состоится сегодня в 21:00.

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