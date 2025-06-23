"Цинично обстреляна ракетами": Ломаченко отреагировал на обстрел своей школы

Чьими именно ракетами экс-боксер не уточнил.

Бывший боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко отреагировал на трагедию в родном Белгород-Днестровском.

Ломаченко назвал обстрел школы «циничным», но кто за него ответственен, не уточнил.

«Сегодня трагический день для всех аккермацев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе.

Школа, которую я закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, выздоровления раненым! Мир всем!» — написал Василий.

В результате атаки на Белгород-Днестровский погибли два человека, четырнадцать человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Ломаченко завершил карьеру.

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