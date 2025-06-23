"Цинично обстреляна ракетами": Ломаченко отреагировал на обстрел своей школы
Бывший боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко отреагировал на трагедию в родном Белгород-Днестровском.
Ломаченко назвал обстрел школы «циничным», но кто за него ответственен, не уточнил.
«Сегодня трагический день для всех аккермацев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе.
Школа, которую я закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, выздоровления раненым! Мир всем!» — написал Василий.
В результате атаки на Белгород-Днестровский погибли два человека, четырнадцать человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее Ломаченко завершил карьеру.
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