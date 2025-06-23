Победитель Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед получит должность в структуре клуба

Экс-защитник МЮ Джонни Эванс получит должность в структуре клуба.

Как сообщает журналист Лори Уитвелл, Эванс будет отвечать за молодых талантов, которые находятся в аренде. Джонни будет наблюдать за их развитием, искать правильную среду для них и поддерживать в случае возникновения трудностей.

Ранее североирландец выступал за манкунианцев, но его контракт подошел к концу после завершения этого сезона.

Джонни является воспитанником клуба и выигрывал Лигу чемпионов сезона-2007/08.

Напомним, Манчестер Юнайтед может обменяться с Челси ненужными игроками.

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