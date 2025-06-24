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Футбол

Нидерланды стали вторым финалистом Евро U-19

"Оранье" сыграют против Испании.
Сегодня, 00:25       Автор: Василий Медвидь

В рамках полуфинала Евро U-19 Нидерланды сыграли с Румынией.

«Оранье» достаточно легко переиграли своего соперника со счетом 3:1.

За подопечных Питера ван дер Вина забивали Дон-Анджело Конаду, Киз Смит и Аймен Слити. В составе Румынии отличился Давид Барбу.

Соперником Нидерландов будет Испания, которая в голевой феерии оказалась сильнее Германии.

Нидерланды U-19 - Румыния U-19 3:1

Голы: Конаду, 36, Смит, 42, Слити, 53 - Барбу, 68

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