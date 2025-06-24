Лацио и Ноттингем Форест заинтересованы в подписании украинца

Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов может покинуть клуб.

Как сообщает турецкий журналист Юнус Эмре Сел, интерес к украинскому футболисту проявляют четыре клуба из Италии и Англии. Среди кандидатов на Батагова Лацио и Ноттингем Форест.

Трабзонспор не планирует рассматривать предложения менее 15 миллионов евро.

Батагов перешел в турецкий клуб в августе прошлого года из Зари. В этом сезоне Арсений провел 23 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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