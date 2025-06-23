Ярмолюк вскоре получит нового тренера в Брентфорде

"Пчелы" остановились на специалисте из клубной структуры.

Английский Брентфорд определился с кандидатурой нового тренера.

Как сообщает Sky Sports, «пчелы» назначат на пост тренера Кита Эндрюса. Официальное объявление состоится до конца этой недели.

Средняк АПЛ рассматривал ряд европейских специалистов, но остановился на 42-летнем ирландце, поскольку он идеально знает клуб изнутри, и руководство верит, что Эндрюс может стать отличным главным тренером.

Напомним, что экс-тренер Брентфорда Томас Франк возглавил Тоттенхэм этим летом.

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