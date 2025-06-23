iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк вскоре получит нового тренера в Брентфорде

"Пчелы" остановились на специалисте из клубной структуры.
Сегодня, 19:51       Автор: Василий Медвидь
Кит Эндрюс / Getty Images
Кит Эндрюс / Getty Images

Английский Брентфорд определился с кандидатурой нового тренера.

Как сообщает Sky Sports, «пчелы» назначат на пост тренера Кита Эндрюса. Официальное объявление состоится до конца этой недели.

Средняк АПЛ рассматривал ряд европейских специалистов, но остановился на 42-летнем ирландце, поскольку он идеально знает клуб изнутри, и руководство верит, что Эндрюс может стать отличным главным тренером.

Напомним, что экс-тренер Брентфорда Томас Франк возглавил Тоттенхэм этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

МЮ улучшил предложение по нападающему Брентфорда МЮ улучшил предложение по нападающему Брентфорда
Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру
Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка
Байер закрыл трансфер одноклубника Ярмолюка Байер закрыл трансфер одноклубника Ярмолюка

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ПСЖ и Атлетико в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Другие страны21:30
Наставник Челси пожаловался на сильную жару в США, которая мешает готовиться к матчам
Европа20:52
Испания U-19 стала первым финалистом Евро-2025, переиграв Германию в матче с голевой феерией
НБА20:24
У лидера команды-финалиста плей-офф НБА диагностировали страшную травму
Европа20:13
Дженоа подписала конкурента Малиновскому
Европа19:51
Ярмолюк вскоре получит нового тренера в Брентфорде
Бокс19:44
Сиренко объяснил, почему согласился на бой с Новицким
Гимнастика19:31
Украина установила национальный рекорд на юниорском чемпионате мира
Украина19:04
Динамо объявило об уходе Лучкевича
Европа18:57
Защитник Ливерпуля стал альтернативой Забарному для ПСЖ
Другие страны18:40
Клубный чемпионат мира-2025: матчи ПСЖ и Атлетико откроют третий тур группового раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK