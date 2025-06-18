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Футбол

Тоттенхэм официально представил нового тренера

Томас Франк подписал со "шпорами" трехлетний контракт.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Томас Франк / Tottenham Hotspur
Томас Франк / Tottenham Hotspur

Бывший наставник Брентфорда Томас Франк официально приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера Тоттенхэма.

51-летний датский специалист подписал со "шпорами" контракт на три сезона - до лета 2028 года.

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В среду, 18 июня, лондонский клуб провел презентацию Франка в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, что во главе Тоттенхэма датчанин сменил ранее уволенного с занимаемой должности Анге Постекоглу.

"Шпоры" в качестве компенсации заплатили Брентфорду за Франка и его тренерский штаб 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что звезда Тоттенхэма сможет покинуть клуб лишь в августе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Томас Франк

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