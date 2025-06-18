Тоттенхэм официально представил нового тренера
Бывший наставник Брентфорда Томас Франк официально приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера Тоттенхэма.
51-летний датский специалист подписал со "шпорами" контракт на три сезона - до лета 2028 года.
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В среду, 18 июня, лондонский клуб провел презентацию Франка в качестве нового главного тренера команды.
Welcome to Tottenham Hotspur, Thomas Frank 🤍 pic.twitter.com/8nclpkNfCU— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2025
Thomas Frank's first interview as Tottenham Hotspur Head Coach 🗣️ pic.twitter.com/0oNjUiZPVu— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2025
Напомним, что во главе Тоттенхэма датчанин сменил ранее уволенного с занимаемой должности Анге Постекоглу.
"Шпоры" в качестве компенсации заплатили Брентфорду за Франка и его тренерский штаб 10 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что звезда Тоттенхэма сможет покинуть клуб лишь в августе.
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