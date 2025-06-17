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Футбол

Звезда Тоттенхэма сможет покинуть клуб лишь в августе

Сон Хын Мин связан со "шпорами" коммерческим контрактом.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images

Тоттенхэм пока не может продать Сон Хын Мина, пишет The Times.

Напомним, что новый тренер Томас Франк намерен перестроить команду. Кореец - один из игроков, которые могут стать жертвой перестройки.

К тому же, по слухам, 32-летний нападающий заинтересовал саудовские клубы, что может позволить Тоттенхэму выгодно продать свою легенду.

Однако это случится не раньше августа. Дело в том, что Сон должен будет сыграть в товарищеском против Ньюкасла, который пройдет в Южной Корее.

Участие корейца обязательно - это прописано в коммерческом контракте клуба на предсезонный тур.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт со своим ветераном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Сон Хын Мин

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