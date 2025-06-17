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Футбол

Манчестер Юнайтед продлил контракт с ветераном

Том Хитон останется в клубе.
Сегодня, 15:25       Автор: Андрей Безуглый
Том Хитон / Getty Images
Том Хитон / Getty Images

Манчестер Юнайтед решил продлить контракт Тома Хитона, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 39-летний голкипер присоединился к манкунианцам в 2021 году. В прошедшем сезоне на счету Хитона лишь один матч.

Как утверждает инсайдер, Хитону предложили новый контракт после согласования с Аморимом и его тренерским штабом.

В клубе высоко оценивает опыт англичанина и его помощь в развитии молодых игроков. Официальный анонс должен состояться позднее.

Также ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед имеет остаться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Том Хитон

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