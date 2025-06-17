Три английских клуба следят за вингером Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо может остаться в АПЛ, пишет Daily Mail.

Напомним, что клуб твердо решил расстаться с 20-летним аргентинцем. И при этом ценник манкунианцы выставили немалый - 70 млн евро.

По причине огромной цены многие потенциальные покупатели даже не начинали вести переговоры.

Однако, как пишет издание, Челси, Тоттенхэм и Астон Вилла все еще рассматривают вариант с покупкой Гарначо.

Вероятней всего, что сам Алехандро ответить согласием на любое предложение, так как он хочет покинуть МЮ, но остаться в АПЛ.

Ранее также экс-футболист сборной Англии оказался в шаге от перехода в новый клуб.

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