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Футбол

Тоттенхэм закрыл трансфер нападающего Баварии

"Шпоры" оформили первый переход в эпоху Томаса Франка.
Сегодня, 12:06       Автор: Антон Федорцив
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Форвард Матис Тель окончательно покинул мюнхенскую Баварию. Лондонский Тоттенхэм активировал опцию выкупа молодого француза, сообщает официальный сайт клуба.

"Шпоры" арендовали нападающего в феврале за 10 млн евро. Теперь победитель Лиги Европы решил выкупить Теля. Примерная стоимость трансфера – 35 млн. С Тоттенхэмом француз заключил контракт до лета 2031 года.

Тель на взрослом уровне дебютировал в составе французского Ренна. Бавария приобрела форварда после первого сезона в профессионалах за 20 млн в евровалюте. Впрочем, стать своим в рядах "ротен" француз не сумел (83 матча, 16 голов).

Тем временем английский Ливерпуль готов отпустить двух нападающих в чемпионат Италии.

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