Ливерпуль отправит в Италию дуэт нападающих

Английский Ливерпуль готов продать Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса. Основным претендентом на атакующих исполнителей стал итальянский Наполи, сообщает TEAMtalk.

"Красные" стремятся выручить за дуэт списанных звезд 105 млн евро. Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте лично заинтересован в переходе обоих нападающих. Наполи может выйти с предложением на следующей неделе.

Вклад Кьезы и Нуньеса в чемпионский сезон Ливерпуля мизерный. Итальянец провел в Премьер-лиге всего 6 матчей без результативных действий. В свою очередь уругвайский форвард сыграл 30 поединков (5 голов).

Кстати, экс-звезда АПЛ Кевин Де Брюйне прокомментировал переход в Наполи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!