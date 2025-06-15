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Ливерпуль отправит в Италию дуэт нападающих

Чемпион Англии соберет деньги на трансфер Флориана Вирца.
Сегодня, 10:58       Автор: Антон Федорцив
Дарвин Нуньес и Федерико Кьеза / Getty Images
Дарвин Нуньес и Федерико Кьеза / Getty Images

Английский Ливерпуль готов продать Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса. Основным претендентом на атакующих исполнителей стал итальянский Наполи, сообщает TEAMtalk.

"Красные" стремятся выручить за дуэт списанных звезд 105 млн евро. Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте лично заинтересован в переходе обоих нападающих. Наполи может выйти с предложением на следующей неделе.

Вклад Кьезы и Нуньеса в чемпионский сезон Ливерпуля мизерный. Итальянец провел в Премьер-лиге всего 6 матчей без результативных действий. В свою очередь уругвайский форвард сыграл 30 поединков (5 голов).

Кстати, экс-звезда АПЛ Кевин Де Брюйне прокомментировал переход в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль наполи Федерико Кьеза Дарвин Нуньес

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