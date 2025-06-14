Де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи

Новоиспеченный хавбек Наполи Кевин де Брюйне поделился мыслями о своем переходе в стан "партенопейцев".

По словам бельгийца, он стремится продолжать побеждать уже в составе нового клуба.

"У меня дух победителя, я хочу выигрывать матчи. И так было всегда, я терпеть не могу поражения.

В прошлом сезоне команда завоевала чемпионство и будет выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, вместе мы сможем создать что-то замечательное. Команда хочет триумфировать, она амбициозная, она выглядит качественно собранной, так что этот проект показался мне перспективным. Надеюсь, смогу помочь коллективу реализовать амбиции.

Помню, как шумно было, когда фанаты приветствовали меня после прилета на медосмотр. Они немного сумасшедшие! Но это хорошо. Думаю, у меня есть определенные представления, как все устроено в Неаполе, насколько город поддерживает команду, и это одна из причин моего перехода", – сказал де Брюйне.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи оформил трансфер перспективного защитника.

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