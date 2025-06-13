Наполи оформил второй трансфер лета

Наполи объявил о втором трансфере межсезонья. Итальянский гранд приобрел защитника Эмполи Луку Мариануччи, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой центрбек заключил с "партенопейцами" контракт на 5 лет. Наполи отдал за 20-летнего итальянца ориентировочно 9 млн евро. Еще миллион "адзурри" смогут получить в качестве бонусов.

Марианучи стал вторым подписанием команды Антонио Конте летом. Ранее Наполи договорился о переходе Кевина Де Брюйне из английского Манчестер Сити. Опытный бельгиец достался "партенопейцам" бесплатно.

Кстати, ранее Филиппо Индзаги ушел с должности наставника итальянской Пизы.

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