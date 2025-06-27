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Футбол

Луиш Фигу рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч-2025

Португалец выделил трех кандидатов.
Сегодня, 10:24       Автор: Митя Шитко
Луиш Фигу / Getty Images
Луиш Фигу / Getty Images

Бывший футболист Реала Луиш Фигу поделился мыслями о потенциальном обладателе Золотого мяча в этом году.

Легендарный португалец выделил сразу нескольких игроков, которые претендуют на приз.

"Не думаю, что клубный чемпионат мира окажет какое-то влияние на Золотой мяч. Как по мне, тремя главными претендентами являются Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле. 

Португалец имеет хорошие шансы на победу, но здесь все будет зависеть от людей, которые голосуют", - приводит слова Фигу AS.

Ранее Ямаль назвал клуб, в который никогда не перейдет.

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