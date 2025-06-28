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Футбол

Лунин может заменить вратарая в топ-клубе АПЛ

Украинец является кандидатом на замену опытного футболиста.
Вчера, 23:45       Автор: Митя Шитко
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. 

По информации портала Sportskeeda Football, Манчестер Юнайтед хочет подписать украинца на замену Андре Онане.

"Красные дьяволы" рассматривают возможность усиления состава после неудачного периода Онаны.

Манчестер Юнайтед уже предлагал Реалу 15 миллионов за украинца, однако "сливочные" требуют большую сумму.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что звезда Реала восстановился после болезни и сможет сыграть на КЧМ-2025.

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