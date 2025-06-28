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Футбол

Звезда Реала восстановился после болезни и сможет сыграть на КЧМ-2025

Килиан Мбаппе готовится с командой к противостоянию 1/8 финала с Ювентусом.
Сегодня, 15:25       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе восстановился после болезни и будет готов помочь своей команде в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.

Ранее 26-летний француз был госпитализирован с острым гастроэнтеритом и пропустил все матчи группового раунда турнира.

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Тем не менее, как сообщает AS, Мбаппе должен быть доступным для тренерского штаба "сливочных" в ближайшем поединке 1/8 финала против Ювентуса.

Французский форвард готовится к будущему противостоянию и примет участие еще в трех тренировках до поединка с туринцами, что поможет ему набрать необходимую форму.

Напомним, что матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира Реал - Ювентус состоится во вторник, 1 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей КЧМ-2025.

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