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Футбол

Куртуа сделал заявление о своем будущем в Реале

Бельгийский голкипер выразил удовлетворение своим пребыванием в мадридском клубе.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Основной вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа после информации о скором продлении контракта высказался о своем будущем.

33-летний бельгийский голкипер заявил, что хотел бы выступать за "сливочных" до конца своей карьеры.

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"Я люблю Реал Мадрид! Однажды я хотел бы завершить здесь карьеру", - приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что Реал продлит контракт с голкипером после Клубного чемпионата мира. Действующий договор вратаря рассчитан до июня 2026 года.

Куртуа выступает за Реал с 2018 года. В минувшем сезоне бельгиец провел за мадридцев 47 матчей во всех турнирах, пропустив 55 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, ранее стал известен срок действия нового контракта Куртуа с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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