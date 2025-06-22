Куртуа сделал заявление о своем будущем в Реале

Основной вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа после информации о скором продлении контракта высказался о своем будущем.

33-летний бельгийский голкипер заявил, что хотел бы выступать за "сливочных" до конца своей карьеры.

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"Я люблю Реал Мадрид! Однажды я хотел бы завершить здесь карьеру", - приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что Реал продлит контракт с голкипером после Клубного чемпионата мира. Действующий договор вратаря рассчитан до июня 2026 года.

Куртуа выступает за Реал с 2018 года. В минувшем сезоне бельгиец провел за мадридцев 47 матчей во всех турнирах, пропустив 55 голов, а в 15 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, ранее стал известен срок действия нового контракта Куртуа с Реалом.

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