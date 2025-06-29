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Футбол

Роналду рассказал, станет ли тренером в будущем

Португалец не видит себя в этой роли.
Сегодня, 21:39       Автор: Василий Медвидь

Нападающий Ан-Насру Криштиану Роналду рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры.

Португалец заявил, что точно не будет тренером, ведь это не для него.

"Я не тот человек, который следует стандартному сценарию. Я не лучше других игроков, просто думаю более инновационно. Могу честно сказать: тренерская карьера – не для меня. По крайней мере, не в ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни все может случиться.

Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть за Ан-Наср. Я хочу помочь изменить имидж страны, стать частью ее трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже чувствую себя частью Саудовской Аравии", — заявил Криштиану.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср рассматривает звезд АПЛ на позицию левого вингера.

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