Ан-Наср Роналду нацелился на вингеров Ливерпуля и Арсенала

Ан-Наср определился с приоритетной для усиления позицией в этом трансферном окне.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, "желто-синие" хотят подписать нового левого вингера. В шорт-лист вошли три игрока.

Саудовский топ-клуб рассматривает подписание Каору Митомы из Брайтона, которого уже не смогли подписать зимой, Луиса Диаса, выступающего за Ливерпуль, и игрока Арсенала Габриэля Мартинелли.

За Диаса Ан-Наср готов заплатить 85 миллионов, но сам игрок еще не определился с будущим.

Приоритетный вариант клуб определит после обсуждения с Жорже Жезушем, который станет новым тренером команды.

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