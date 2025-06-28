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Футбол

Ан-Наср определился с новым тренером

Кандидатуру португальского специалиста утвердил Криштиану Роналду.
Сегодня, 20:24       Автор: Василий Медвидь
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Ан-Наср определился с новым главным тренером.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желто-синих» возглавит Жорже Жезуш. Детали контракта португальского специалиста неизвестны.

Жезуш поговорил с Криштиану Роналду перед тем, как согласиться на предложение. Форвард одобрил кандидатуру своего соотечественника.

Ранее Жорже возглавлял Аль-Хиляль, а Ан-Наср недавно уволил Стефано Пиоли.

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