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Футбол

Луис Энрике назвал лучшую команду в своей тренерской карьере - это не Барселона и ПСЖ

Наставник французов оценил победу над Интер Майами.
Сегодня, 14:48       Автор: Митя Шитко
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после победы над Интером Майами (4:0) в 1/8 финала Клубного ЧМ.

Испанский специалист заявил, что у его команды исторический сезон.

“Это исторический сезон для нашего клуба. ПСЖ намерен продолжить свою успешную кампанию и на этом турнире. Наша цель – пройти как можно дальше на Клубном ЧМ. Этот сезон был очень длинным для всех команд, но мотивация до сих пор остается”.

Луис Энрике заявил, что его лучшей командой была Барселона Б.

"Команда, которая мне больше всего нравилась? Это Барселона Б. Я был там три года. Это были мои первые три сезона в статусе тренера. Это была команда, где я чувствовал себя наиболее комфортно, где я больше всего научился, где я смог развить то, каким тренером я хотел быть", - приводит слова тренера AS.

Ранее сообщалось, что Бекхэм прокомментировал вылет Интер Майами с Клубного ЧМ.

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