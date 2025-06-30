Бекхэм прокомментировал вылет Интер Майами с Клубного ЧМ

Англичанин поддержал команду после поражения от ПСЖ.

Президент Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о поражении команды от ПСЖ в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Бывший футболист сборной Англии поддержал футболистов и тренерский штаб после вылета.

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"Наше путешествие на клубном чемпионате мира подходит к концу. Я так горжусь игроками, персоналом и болельщиками за все, чего мы достигли вместе за последние несколько недель. Мы показали миру, на что способен город Майами, выступая на самой большой сцене против лучших. Поздравляю ПСЖ с победой и желаю успехов".

Ранее Трубин высказался о вылете с Клубного чемпионата мира.

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