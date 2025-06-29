Маскерано - о матче с ПСЖ: Разница сегодня была слишком большой

Специалист все равно доволен своей командой.

Главный тренер Интер Майами прокомментировал итоги матча против ПСЖ.

Напомним, что парижский клуб разгромил Месси и компанию, выбив их с клубного ЧМ.

Маскерано заявил, что сегодня Интер играл против лучшей команды мира, а потому разница была чересчур велика.

Очевидно, что разница сегодня была слишком большой. Мы встречались, возможно, с лучшей командой мира, которую тренирует прекрасный специалист, однако до последней минуты мы старались отдавать все силы. Я горжусь игроками, работой, которую они выполнили на этом турнире. Несмотря на разницу, они старались играть в футбол. Мы старались показать то, на что способны, в каждом матче. От разницы никуда не деться, но я горжусь футболистами

Ранее также Роналду прокомментировал свое будущее.

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