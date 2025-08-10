iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси

Звездный аргентинец пропустит ближайший матч своей команды в МЛС.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано заявил, что нападающий Лионель Месси из-за травмы не сможет принять участие в следующем гостевом матче МЛС против Орландо, который состоится в ночь на понедельник, 11 августа.

38-летний аргентинец в недавнем поединке Кубка лиг с мексиканской Некаксой получил мышечное повреждение правой ноги и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи.

Читай также: Месси получил травму в матче за Интер Майами

Сроки восстановления игрока пока остаются неопределенными, а в клубе не хотят рисковать здоровьем своего лидера.

"Нет, Лео не будет доступен завтра. С Лео все хорошо, но, очевидно, было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что нас ждет впереди. Мы оптимистично настроены, что он скоро вернется к нам", - приводит слова Маскерано ESPN.

Ранее сообщалось, что Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси Хавьер Маскерано интер майами

Статьи по теме

Клуб МЛС собрался отговорить экс-звезду АПЛ от завершения карьеры Клуб МЛС собрался отговорить экс-звезду АПЛ от завершения карьеры
Месси получил травму в матче за Интер Майами Месси получил травму в матче за Интер Майами
Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт
Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Европа14:44
Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ
Другие14:40
Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх
Другие страны14:19
Бущан может покинуть саудовский клуб
Европа13:38
Эвертон Миколенко близок к подписанию проблемного вингера топ-клуба АПЛ
Другие13:31
Украинец Мочульский третий раз триумфовал на Всемирных играх в джиу-джитсу
Европа13:09
Брентфорд Ярмолюка нашел замену лидеру в клубе, где выступает другой украинец
Европа12:44
"Никогда такого не говорил": Тренер Ромы признался, как относится к Довбику
Водные12:39
Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025
Европа11:59
Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед
Другие страны11:35
"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK