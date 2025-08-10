"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано заявил, что нападающий Лионель Месси из-за травмы не сможет принять участие в следующем гостевом матче МЛС против Орландо, который состоится в ночь на понедельник, 11 августа.

38-летний аргентинец в недавнем поединке Кубка лиг с мексиканской Некаксой получил мышечное повреждение правой ноги и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи.

Читай также: Месси получил травму в матче за Интер Майами

Сроки восстановления игрока пока остаются неопределенными, а в клубе не хотят рисковать здоровьем своего лидера.

"Нет, Лео не будет доступен завтра. С Лео все хорошо, но, очевидно, было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что нас ждет впереди. Мы оптимистично настроены, что он скоро вернется к нам", - приводит слова Маскерано ESPN.

Ранее сообщалось, что Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!