"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси
Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано заявил, что нападающий Лионель Месси из-за травмы не сможет принять участие в следующем гостевом матче МЛС против Орландо, который состоится в ночь на понедельник, 11 августа.
38-летний аргентинец в недавнем поединке Кубка лиг с мексиканской Некаксой получил мышечное повреждение правой ноги и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи.
Сроки восстановления игрока пока остаются неопределенными, а в клубе не хотят рисковать здоровьем своего лидера.
"Нет, Лео не будет доступен завтра. С Лео все хорошо, но, очевидно, было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что нас ждет впереди. Мы оптимистично настроены, что он скоро вернется к нам", - приводит слова Маскерано ESPN.
Ранее сообщалось, что Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт.
