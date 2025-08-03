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Футбол

Месси получил травму в матче за Интер Майами

Звездный аргентинец был вынужденно заменен на 11-й минуте поединка Кубка лиг.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.

38-летний футболист травмировался в матче второго тура Кубка лиг с мексиканской Некаксой (2:2, пен. 5:4).

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Аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия уже на восьмой минуте поединка, после чего еще пытался продолжить игру, но был вынужденно заменен на 11-й минуте.

"Лео почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы узнаем о степени тяжести травмы только завтра. Вероятно, у него что-то не так. Возможно, это не слишко серьезно, потому что он не испытывал боли, но дискомфорт все же был", - приводит слова главного тренера Интер Майами Хавьера Маскерано ESPN.

Ранее сообщалось, что Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт.

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