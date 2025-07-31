Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг

В ночь на четверг, 31 июля, Интер Майами в первом туре Кубка лиг встречался с мексиканским Атласом.

Первый тайм выдался очень жарким, команды активно разменивались моментами, однако на перерыв ушли при ничейном счете.

Первый гол удалось забить лишь на 58-й минуте после того, как Месси выкатил партнеру на пустые ворота, откуда промазать было уже очень сложно.

Сравнять счет мексиканцам удалось лишь под конец матча благодаря серии удачных рикошетов. Лосано Сильва все же сумел завершить атаку своей команды голом.

Победу для команды вырвал снова Месси, снова выкатив партнеру вдоль ворот на 90+6 минуте.

Кубок лиг-2025

Интер Майами - Атлас 2:1

Голы: Сеговия, 57, Вейгандт, 90+6 - Сильва, 80

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