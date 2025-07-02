Лилль объявил о подписании чемпиона мира и лучшего бомбардира в истории сборной Франции
Жиру вернулся на родину.
Нападающий Оливье Жиру стал игроком Лилля.
Стороны подписали контракт на один сезон.
Welcome to LOSC, Olivier Giroud! ❤️🤍 https://t.co/XY621t5Bld pic.twitter.com/PQG2MAiDis— LOSC (@LOSC_EN) July 1, 2025
Переход состоялся на правах свободного агента, ведь соглашение футболиста с Лос-Анджелесом завершилось 30 июня.
За свою карьеру Жиру завоевал 12 трофеев. В составе сборной Франции Оливье с 57 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В составе сборной он становился победителем чемпионата мира и Лиги наций.
Ранее сообщалось, что легенда французского клуба присоединился к амбициозному новичку саудовской лиги.
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