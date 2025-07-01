Легенда французского клуба присоединился к амбициозному новичку саудовской лиги

Французский нападающий Александр Ляказетт нашел новый клуб.

34-летний форвард перебрался в саудовский Неом. Об этом сообщила пресс-служба новичка элитного дивизиона.

Детали контракта между французом и его новой командой неизвестны.

Неом базируется в одноименном городе, который только начал строиться в 2017 году и продолжает свое расширение. Город является одним из самых амбициозных проектов Саудовской Аравии как государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити сенсационно вылетел из Клубного чемпионата мира от саудовского гранда.

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