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Футбол

Легенда французского клуба присоединился к амбициозному новичку саудовской лиги

Александр Ляказетт стал игроком Неома.
Сегодня, 21:04

Французский нападающий Александр Ляказетт нашел новый клуб.

34-летний форвард перебрался в саудовский Неом. Об этом сообщила пресс-служба новичка элитного дивизиона.

Детали контракта между французом и его новой командой неизвестны.

Неом базируется в одноименном городе, который только начал строиться в 2017 году и продолжает свое расширение. Город является одним из самых амбициозных проектов Саудовской Аравии как государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити сенсационно вылетел из Клубного чемпионата мира от саудовского гранда.

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