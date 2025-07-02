Английский клуб договорился о трансфере Таловерова

Центральный защитник Плимута Максим Таловеров сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, Сток Сити согласовал все детали трансфера 25-летнего украинца.

По информации источника, стороны договорились о переходе футболиста за 2 миллиона евро.

Теперь все зависит от решения Таловерова, который согласовывает со Сток Сити условия личного контракта и обсуждает амбиции клуба.

В прошлом сезоне Плимут вылетел из Чемпионшипа, а Сток Сити занял 18-е место.

Напомним, что Плимут купил Таловерова у ЛАСК за 2 миллиона евро. За это время он провел 13 игр, забил два гола и сдела одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины подписал контракт с бельгийским клубом.

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