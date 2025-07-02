Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с бельгийским клубом

Пластун зарекомендовал себя в команде.

Защитник Игорь Пластун продлил контракт с Эйпеном, который играет во втором по силе дивизионе Бельгии.

Предыдущий контракт Пластуна и Эйпена завершился 30 июня. Стороны подписали новое соглашение, которое будет действовать один год.

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"Этот игрок является надежным, сильным защитником с хорошим видением поля и уверенной игрой головой. Благодаря своей ментальной устойчивости Игорь Пластун может оказывать поддержку и уверенность своим младшим партнерам по команде".

34-летний футболист присоединился к клубу в начале 2025 года. За это время он провел пять матчей.

В течение карьеры Пластун выступал за Оболонь, Карпаты, Лудогорец, Гент и Ордабасы.

На его счету 5 матчей за сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает Пластуна в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб неожиданно заинтересовался Ярмолюком.

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